Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

MOSKAU (dpa) - Russland und die USA verhandeln nach Angaben aus Moskau über ein mögliches Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam. Eine solche Begegnung sei nicht ausgeschlossen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. «Die Bedeutung eines jeden Treffens der Präsidenten Russlands und der USA für alle internationalen Angelegenheiten kann man kaum überschätzen», sagte er der Agentur Interfax zufolge. Putin und Trump werden beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 11. und 12. November in Vietnam erwartet.

Trump hatte zuvor im TV-Sender Fox News ein mögliches Gespräch mit Putin ins Spiel gebracht. «Putin ist sehr wichtig, denn sie (die Russen) können uns mit Nordkorea helfen», sagte der US-Präsident.

Es wäre die zweite Begegnung von Putin und Trump. Erstmals hatten sie sich beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg zusammengesetzt und mehr als zwei Stunden miteinander gesprochen.