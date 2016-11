BANGKOK: Über 100.000 Teilnehmer erwartet die thai-chinesische Community der Hauptstadt am kommenden Samstag, 26. November, zur Trauerkundgebung für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej.

Die Zeremonie ist von 16 bis 19 Uhr am Tor zum chinesischen Stadtviertel Yaowarat geplant. Die buddhistische Predigt bestreiten 99 Mönche, angeführt von Phra Phrom Mangkalajarn, dem Abt des Tempels Traimitra Witthaya. Marinesoldaten und Schüler werden die Zahl 9 bilden, zu Ehren des verstorbenen Königs Rama IX. Abschluss bilden eine Kerzenzeremonie und das Singen der Königlichen Hymne. Musikalisch unterstützt werden die Trauernden von 109 Musikern des Königlich-Thailändischen Marineorchesters. Veranstalter sind die Thai-Chinese Chamber of Commerce, die Tio Chew Association of Thailand und die United Chinese Clans Association of Thailand.