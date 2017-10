Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.17

BANGKOK: Am ersten Jahrestag zum Tod von König Bhumibol Adulyadej am Freitag hat das thailändische Volk seinem geliebten Monarchen gedacht.

Viele Menschen schlossen sich buddhistischen Zeremonien in den Tempeln des Landes an oder begaben sich zum Sanam-Luang-Platz in Bangkok, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Das Fernsehen sendete als Zeichen der Trauer wieder in schwarz-weiß und am Jahrestag des Todes ausschließlich Dokumentationen über das Leben Seiner Majestät. Von den 67 Millionen Thais trugen am Freitag die meisten nur noch gedeckte Farben. Viele thailändische Nutzer von sozialen Netzwerken wie Facebook haben zudem ihr Profilbild in schwarz-weiß geändert. Höhepunkt der Trauerperiode wird die Königliche Einäscherungszeremonie am 26. Oktober sein, zu der Staatsgäste aus aller Welt erwartet werden. Deutschland wird von Ex-Bundespräsident Christian Wulff vertreten. Alles in allem dauert die Zeremonie fünf Tage.