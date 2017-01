BANGKOK: Die Regierung plant, Transistorradios an Flutopfer zur verteilen, damit sie sich stets über Neuigkeiten zur Flutsituation informieren können.

Zur Verteilung der Kofferradios habe sich die Regierung entschieden, da sie günstig in der Anschaffung sind und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets stehen, informierte ein Sprecher des Büros des Premierministers. So sollen vorrangig sinnvolle Sachspenden statt Bargeld an Flutopfer verteilt werden.

Flutopfer, die durch das Hochwasser einen Angehörigen verloren haben, erhalten von der Regierung eine Kompensierung in Höhe von 50.000 Baht. Für weitere Hilfsleistungen in den Flutgebieten, hat jede Provinzverwaltung ihr eigenes Budget zur Verfügung und kann selbstständig entscheiden, in welcher Form die Hilfe umgesetzt wird.

Viele Thais in den ländlichen Gebieten verbinden mit Transistorradios den Film „Monrak Luk Thung“. Foto: Wikipedia

Transistorradios waren in Thailand in den 1960er Jahren sehr populär und erfreuen sich auch heute noch in den ländlichen Gebieten großer Beliebtheit. „Monrak Luk Thung“ oder „Klänge aus dem Feld der Liebe“, ist ein klassischer musikalischer Film, der in den 1970er Jahren sehr erfolgreich war und von der Landbevölkerung mit Kofferradios assoziiert wird.