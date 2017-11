Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

DA NANG (dpa) - Die elf Vertragspartner des Transpazifischen Handelsabkommens TPP sind sich im Grundsatz einig, trotz des Rückzugs der USA weitermachen zu wollen. Japans Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi sagte in der Nacht zum Samstag im vietnamesischen Da Nang in einem Bloomberg-Bericht, man habe sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, um den Vertrag zu retten. Widerstand in Kernfragen kam den Angaben zufolge zunächst vor allem von Kanada, deswegen seien die Verhandlungen sehr intensiv gewesen.

In Da Nang findet der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft statt. Dort soll die grundsätzliche Einigung im Lauf des Samstags verkündet werden. Es bleibe aber noch viel Arbeit zu tun, hieß es von kanadischer Seite.

Die Einigung wäre eine scharfe Zurückweisung von US-Präsident Donald Trump und seiner Handelspolitik. Am Freitag hatte Trump in Da Nang gesagt, die USA böten jedem einzelnen Land bilaterale Handelsabkommen an. Von multilateralen Abkommen halte er nichts, sie seien zum Nachteil der USA.

TPP sollte rund um den Pazifik die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Der Vertrag über die Transpazifische Partnerschaft (TPP) war im Februar 2016 in Auckland unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Vertragspartner sind Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru, Vietnam, Malaysia, Brunei und Singapur. Die Länder repräsentieren 800 Millionen Menschen und 40 Prozent der Weltwirtschaft.

«Wir haben unsere Einigung von gestern bestätigt», zitiert Bloomberg den japanischen Minister Motegi. Widersprüchliche Angaben gab es in der Frage, ob der ursprüngliche Vertragstext unverändert blieb. Motegi sagte, es gebe keine Änderungen, aus Kanadas Delegation gab es andere Berichte.