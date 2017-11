Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

PHU RUEA: Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, ging auf der Fahrt von Bangkok zum Phu-Rua-Berg in der Nordostprovinz Loei, ein Toyota Camry vermutlich wegen Überhitzung in Flammen auf.

Der Fahrer des Fahrzeugs sagte gegenüber der Zeitung „The Nation“, seine Familie und er hätten das beliebte Ausflugsziel besuchen wollen, um den Sonnenaufgang und das kalte Wetter auf dem Berg zu genießen. Kurz vor dem Ziel brach plötzlich ein Feuer unter der Motorhaube aus, das sich schnell im ganzen Auto ausbreitete. Innerhalb von 10 Minuten stand der Toyota komplett in Flammen, die alarmierte Feuerwehr benötigte etwa 20 Minuten, um den Brand zu löschen.



Nach Angaben der Polizei, ereignete sich der Vorfall kurz bevor das Fahrzeug den zweiten Kontrollpunkt auf dem Gipfel des Phu Rua erreichte. Die fünfköpfige Familie entkam dem brennenden Fahrzeug rechtzeitig und unversehrt.