Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.17

Gruppenfoto in der Car Bar mit einer Delegation israelischer Reiseunternehmen. Foto: Siam@Siam Design Hotel Pattaya

PATTAYA: Im November begrüßte Phumpich Dabbaransi, Manager für Marketingkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Siam@Siam Design Hotels Pattaya, eine Delegation israelischer Reiseagenten der Unternehmen ABT Global – Amsalem Tours, Fly East/ Nehora, Carmel Tours, Eshet Tours und Ophir Tours.

Während des Aufenthalts und der Teilnahme am Meeresfrüchte-BBQ-Dinner-Buffet erhielten die Gäste die Möglichkeit, sich von den Vorzügen des Designhotels an der Second Road persönlich zu überzeugen. Der Besuch der Reiseexperten erfolgte im Rahmen eines Treffens zum Thema „Pattaya und Familien“ mit Dav Kalmann, Vertreter der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT) für den israelischen Markt.

Infos: www.siamatpattaya.com.