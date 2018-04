Touristenpolizei jagt Kinderschänder

THAILAND: Nach der Festnahme mehrerer Kinderschänder am letzten Wochenende hat die Touristenpolizei einen verstärkten Kampf gegen Männer angekündigt, die Mädchen und Jungen missbrauchen.

Surachet Hakpal, stellvertretender Leiter der Touristenpolizei, hat für diese Menschen eine klare Botschaft: „Ich komme hinter dir her, wo auch immer du bist.“ Der Generalmajor - in den thailändischen Medien als „Big Joke“ für seine gezielte Verbrechensbekämpfung bekannt - meldet mehrere Verhaftungen in der Provinz Udon Thani. In zwei Fällen wurden ein 16-jähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren für Sex angeboten. Das Mädchen war über Line für Sex angeboten worden, die beiden Jungen über Messenger auf Facebook. Verhaftet wurden neben den Menschenhändlern mehrere Kunden. Ein Südkoreaner konnte rechtzeitig in sein Heimatland fliehen. Surachet sagte gegenüber „TNews“, er habe den Menschenhandel in Touristengebieten im ganzen Land im Visier.