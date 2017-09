Touristeninformation an PTT-Tankstellen

Foto: National News Bureau of Thailand

THAILAND: Die Thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) plant, in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, der SME Bank und PTT Public Company Limited, landesweit an PTT-Tankstellen Touristeninformationszentren und OTOP-Shops („One Tambon One Product“) zu errichten.

In den sogenannten „Pracharat Sookjai Shops“ sollen Touristen Auskünfte zu den regionalen Sehenswürdigkeiten erhalten und können lokal gefertigte Produkte ab 20 Baht pro Artikel kaufen, die typisch für den jeweiligen Landesteil sind. Ziel ist, die Einnahmen aus dem Tourismus für die Lokalbevölkerung zu erhöhen und Touristen für den Kauf von lokal hergestellten Produkten zu begeistern. Die Standorte der „Pracharat Sookjai Shops“ an den PTT-Tankstellen sollen über Google Maps aufgerufen werden können.