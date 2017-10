Foto: National News Bureau of Thailand

BURIRAM: In Buriram-Stadt im Nordosten des Landes wurde der ehemalige Saal der Provinzverwaltung an der Jira Road Soi 11 renoviert und zu einem Touristeninformationszentrum umgebaut.

Das sogenannte Blue Heart Center bietet Besuchern nützliche Informationen und Dienstleis­tungen zu den Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und der Geschichte der Provinz. Neben einem 180-Grad-Kino, in dem ein Film über die touristischen Höhepunkte vorgeführt wird, umfasst das Zentrum auch eine Ausstellung über den verstorbenen Monarchen König Bhumibol Adulyadej (Rama IX) und den amtierenden Monarchen Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X) sowie eine Galerie, in der Kunstwerke zu Ehren des thailändischen Königshauses ausgestellt werden.

Gemäß Gouverneur Anusorn Kaewkangwarn, soll mit dem Blue Heart Center, Burirams Ruf als einer der führenden Austragungsorte in Thailand für Sport- und Tourismusveranstaltungen unterstrichen werden. So wird der attraktive Chang International Circuit in Buriram im Oktober 2018 erstmals Bestandteil des MotoGP-Kalenders sein.

Weitere Infos erteilt das Buriram Provincial Tourism and Sports Office, Tel.: 044-666.528.