Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.18

PATTAYA: Rücksichtslose Betreiber von Touristenbooten sollen für die Verschmutzung der Bucht von Pattaya und der Strände verantwortlich sein.

Uthai Pengphan, der am Cozy-Strand Liegen vermietet, wirft den Bootsführern vor, bei den Ausflügen mit Touristen den anfallenden Müll in Plastiksäcken zu entsorgen und dann über Bord zu werfen. In diesen Tagen trieb der starke Wind den Müll einmal mehr zum Cosy-Strand. Der Abfall reichte von Flaschen über Besteck zu Plastiktüten. Uthai sagte gegenüber der „Nation“, angeschwemmter Müll sei am Cosy Beach nicht ungewöhnlich. „Ich bin sicher, dass der Abfall von Touristenbooten stammt.“ Dieser werde in Plastiksäcken gesammelt und ins Meer geworfen. Starker Wellengang zerreiße die Plastiksäcke, und der Abfall schwimme im Wasser und lande später an den Stränden Pattayas. Die Betreiber von Liegestühlen müssten den Dreck jeden Tag einsammeln, sollte sie es nicht machen, kämen keine Touristen.



Müll im Meer ist für Thailand ein zunehmendes Problem. Er verdreckt nicht nur die Strände und vertreibt Touristen, er tötet Meeresbewohner wie Wale und Schildkröten und belastet die Umwelt. Nach Angaben von Greenpeace steht Thailand auf der Liste der Länder weltweit, die Meere verschmutzen, mit einer Million Tonnen an sechster Stelle.