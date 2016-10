Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 03.10.16

PATTAYA: Die Polizei fahndet nach zwei Männern und zwei Ladyboys, die am Wochenende zwei russische Touristen und einen chinesischen Urlauber überfallen und zwei goldene Halsketten im Gesamtwert von rund 164.000 Baht erbeuteten.

Der 40 Jahre alte Russe befand sich am Sonntag kurz nach Mitternacht mit seiner Frau auf einem Motorrad auf der Naklua Road, als sich plötzlich zwei Thais auf einem Motorrad näherten. Der Sozius griff nach der goldenen Halskette des Russen, dann flüchteten die beiden Männer. Der Tourist gab Gas und verfolgte die Räuber. Kurz darauf kam der Ausländer mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und erfasste vor dem Rotlicht einer Ampel ein dort stehendes Motorrad. Beim Sturz auf die Fahrbahn erlitt das Ehepaar leichte Verletzungen, berichtet die „Bangkok Post“. Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte die Diebe aber nicht fassen. Die Halskette hat einen Wert von rund 60.000 Baht.

Der Chinese war am Samstag gegen 21.30 Uhr mit einer Reisegruppe auf der Second Road unterwegs und wurde vor einem Hotel überfallen. Ein Ladyboy bedrängte den Mann und schnappte sich seine goldene Halskette im Wert von 104.000 Baht. Dann eilte er zu einem anderen, auf einem Motorrad wartenden Ladyboy. Gemeinsam fuhren sie bei hohem Tempo davon. Auch nach diesem Raub suchten Polizisten vergeblich die Täter. Für den Chinesen ist es der erste Urlaub in Thailand. Nach Medienberichten soll er bereits angekündigt haben, hier nie wieder seinen Urlaub verbringen zu wollen.