PATTAYA: Die lange Durststrecke der Nebensaison scheint endlich vorbei zu sein, die touristische Hauptsaison ist da!



So strömten in den letzten Wochen wieder verstärkt Touristen aus Russland, Großbritannien und den skandinavischen Ländern an den Yim Yom und Cosy Beach am Fuße des Pratumnak-Hügels. Sowohl Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter, als auch die Betreiber von Strandrestaurant und Masseurinnen, verzeichnen wieder guten Zulauf. Lediglich die chinesischen Urlauber bleiben diese Saison aus, dafür sind die Liegestühle gut belegt mit russischen und europäischen Touristen.