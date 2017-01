KOH SAMUI: Wenig Begeisterung hat der offizielle Aufruf des lokalen Gesundheitsamtes hervorgerufen, in dem der samuianische Behördenleiter Wachira Pengchan alle Touristen zur Müllvermeidung aufgerufen hatte.

Pengchan unterstellte, dass insbesondere an Touristenattraktionen wie Wasserfällen und an Strandabschnitten die wilden Müllberge überhand nähmen und daher ein Appell an alle Urlauber gerichtet werden müsse. Dass seine Aufforderung zwar legitim sei und an sich nicht von der Hand zu weisen, attestierten ihm die Kritiker. Dennoch sei es wenig förderlich, anhand der zumeist von Thailändern verursachten Müllproblematik auf Koh Samui nur die Touristen in die Pflicht zu nehmen, so der Tenor vieler westlicher Inselbewohner. Das Thema Abfallvermeidung bleibt auf den Inseln ein brisantes Thema.