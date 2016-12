Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

BANGKOK: Im neuen Jahr will das Handelsministerium in Zusammenarbeit mit den Botschaften eine Kampagne „Stop: Keine gefälschten Waren“ starten. Sie richtet sich an ausländische Urlauber, im Königreich keine kopierten Produkte zu kaufen.

Laut Thosapone Dansuputra, dem Generaldirektor des Intellectual Property Department, will die Regierung gegen den schlechten Ruf angehen, in Thailand könnten Ausländer reichlich Plagiate kaufen. Deshalb soll an Touristen appelliert werden, solche Produkte nicht zu erwerben. Landesweit will die Behörde an Flughäfen und Bahnhöfen sowie an den Bangkoker Haltestellen von Skytrain und U-Bahn Plakatwände mit warnenden Hinweisen auf Englisch, Thai und Chinesisch aufstellen. Händler mit kopierten Produkten sollen hart bestraft werden. Sollten sie keine Steuern bezahlt haben, wird die Finanzverwaltung Verfahren einleiten. Das Intellectual Property Department will im neuen Jahr mit Polizei und weiteren zuständigen Behörden Jagd auf Produkt-Piraten machen, vor allem auf Märkten.