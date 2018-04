Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.18

PHANG-NGA: Der Gouverneur der Provinz hat an die Kooperationsbereitschaft von Touristen appelliert, in Höhlen keine Markierungen auf Felsen zu hinterlassen, besonders dort, wo alte Höhlenmalereien sichtbar sind.

Gouverneur Sittichai Sakda führte am Freitag eine Gruppe von Studenten und Mitarbeitern lokaler Behörden an, um Spuren und Schriften an Felsen in der Höhle Tham Nak im Marinenationalpark Ao Phang-nga zu beseitigen. Tham Nak ist bekannt für seine alten Höhlenmalereien, die zwischen 3.000 und 5.000 Jahre alt sind. Sittichai sagte, Touristen sollten keine Markierungen in der Höhle hinterlassen, da dies die natürliche Schönheit der Höhle und der alten Gemälde beschädigen würde. Die alten Gemälde sollten geschützt und für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Laut Sarayut Tanthien, dem Leiter des Nationalparks, sind einige alte Höhlenmalereien durch natürliche Ursachen, aber auch von Touristen beschädigt worden.