Der neue Immigration-Chef hat angekündigt, den Service für Urlauber und Residenten in der Pattaya-Filiale in Jomtien zu verbessern.

PATTAYA: Die Sicherheit von ausländischen Touristen hat bei der Chonburi Immigration in Pattaya höchste Priorität.

Pol. Col. Katatorn Khamtieng, der das Büro der Einwanderungsbehörde in der Soi 5 in Jomtien seit Mai leitet, hat den Druck auf Hotels, Restaurants und Bauunternehmen erhöht, damit ausländische Gäste und Arbeiter umgehend der Immigration gemeldet werden. Eine in seinen Augen wichtige Maßnahme, um die Sicherheit von ausländischen Urlaubern und Arbeitern zu gewährleisten. Die Maßnahme stehe zudem im Einklang mit der „Good guys in, bad guys out“-Kampagne der Einwanderungsbehörde, die darauf abzielt, ausländische Verbrecher aufzuspüren und anständige Touristen und Residenten willkommen zu heißen.

Ein nicht weniger wichtiges Anliegen des neuen Immigration-Chefs ist, den Service seiner Behörde zu verbessern. Zum Beispiel bei der Visumsbeantragung oder bei der 90-Tage-Meldung.

Khun Katatorn leitete zuvor das Büro der Einwanderungsbehörde in Hua Hin und hat angekündigt, Maßnahmen, die sich dort als erfolgreich erwiesen haben, auch in Pattaya zu implementieren. Seinen Wechsel betrachtet er als eine neue Herausforderung, so zählt der Großraum Pattaya weitaus mehr ausländische Besucher als Hua Hin.