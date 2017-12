Von: Björn Jahner | 08.12.17

CHIANG MAI: Mit dem Beginn der Winterzeit strömen vorwiegend inländische Touristen auf den Doi Inthanon, mit 2.565 Metern die höchste Erhebung des Landes.

Sie genießen die mit 10 Grad Celsius für die Tropen vergleichsweise kühlen Temperaturen und erfreuen sich an den wabernden Nebelschwaden in den frühen Morgenstunden. Gemäß Rung Hiranwong, Leiter des Doi-Inthanon-Nationalparks, besuchen an Spitzentagen bis zu 2.000 Menschen die Bergspitze.