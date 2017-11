Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.17

CHIANG RAI: Hunderte von Touristen campierten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem beliebten Aussichtspunkt Doi Pha Tang in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes, um den Sonnenaufgang über dem Nebelmeer zu genießen, nachdem die Temperatur über Nacht auf 12 Grad Celsius fiel.

Der Besitzer eines Coffee-Shops auf dem Berggipfel der Touristenattraktion im Bezirk Wiang Kaen sagte in der Zeitung „The Nation“, dass Hunderte von Besuchern bereits am Freitag den Berg bestiegen und dort in Zelten oder Resorts in der Nähe zum Aussichtspunkt übernachteten und auf das Spektakel warteten. Die Temperatur am Samstagmorgen betrug auf dem Berggipfel etwa 12 Grad Celsius, im Tiefland ca. 17 bis 19 Grad Celsius.