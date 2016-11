PATTAYA: Auch, wenn das Ausbleiben der chinesischen Touristenmassen den Gewerbetreibenden auf der Pattaya vorgelagerten Insel Larn Umsatzeinbußen beschert, haben die eingebrochenen Touristenzahlen auch etwas Positives: es fällt deutlich weniger Müll an als zuvor.

Dennoch bleibt die Frage offen, was mit den Abfällen geschehen soll, die bisher angefallen sind. Über 10.000 Tonnen Müll rotten immer noch ungeschützt auf einer Deponie vor sich hin und stellen eine Gefahr für Mensch und Natur dar. Denn die hohe Zahl an Tagestouristen, zuvor besuchten über 20.000 Urlauber täglich die Insel, hat die Infrastruktur und insbesondere das Abfallsystem des Eilands an seine Grenzen gebracht.



Zwar hat das Tourismus- und Sportministerium für vier Millionen Baht Berater bestellt, die Lösungen zur Müllproblematik entwickeln sollen, die Ergebnisse werden jedoch frühestens im Sommer kommenden Jahres vorliegen. Bevorzugt werden Lösungsvorschläge, die darauf abzielen, den Müll direkt auf der Insel zu vernichten, anstatt ihn auf das Festland zu transportieren, da er dort ebenfalls Probleme bereiten wird. Auch sollen verstärkt Maßnahmen zur Mülltrennung und zum Recycling

entwickelt werden.