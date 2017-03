Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.17

KRABI: In der touristischen Hochsaison, von Oktober bis Ende Februar, haben in- und ausländische Besucher des Nationalparks Haad Nopparat Thara- Phi Phi Inseln 245 Millionen Baht an Eintrittsgeldern gezahlt.

Im Vergleichszeitraum der Jahre 2015/2016 waren es 212 Millionen Baht gewesen. An den höchsten Einnahmen seit 30 Jahren waren Besucher der Insel Phi Phi mit 60 Millionen Baht beteiligt. Der Rekord ist der zunehmenden Zahl von Thais und Ausländern zu verdanken, die den bekannten Meeresnationalpark aufsuchen.

Nach Angaben des Parkchefs Sarayuth Tanthien fließen in diesem Geschäftsjahr 128 Millionen Baht in 32 Projekte: verbesserte und weitere Toiletten, Unterkünfte für Mitarbeiter, Kauf von neuen Patrouillenbooten und weitere Einrichtungen für Touristen, besonders an den Stränden Aao Maya, Aao Nang, Aao Maipai.