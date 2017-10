PATTAYA: Auch zwei Jahre nach der Verordnung, findet der sonnenschirmfreie Mittwoch bei Urlaubern und Residenten wenig Zuspruch.

Der Plan der Militärregierung, den Menschen einen Tag in der Woche einen von Sonnenschirmen und Liegestühlen geräumten Naturstrand zu bieten, geht nicht auf. Jeden Mittwoch präsentiert sich der Strand an der Beach Road beinah menschenleer, wo an den anderen Tagen der Woche Hochbetrieb herrscht. Vor allem die Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter fühlen sich von den Behörden vor den Kopf gestoßen und im Stich gelassen. So können sie jeden Mittwoch keine Einnahmen erzielen und das in diesen ohnehin schon wirtschaftlich schwierigen Zeiten.