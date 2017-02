Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.17

CHIANG MAI: Auf der Busfahrt von Bangkok nach Chiang Mai sind fünf ausländische Urlauber um insgesamt 80.000 Baht in ausländischer Währung beraubt worden.

Die Touristen, vier Brasilianer und ein Israeli, hatten die Tickets für den Bus in einem Tourbüro an der Khaosan Road in Bangkok erworben. Nach einer stundenlangen Fahrt stoppte der Busfahrer im Chiang-Mai-Bezirk Saraphi an einer Tankstelle. Die über 20 Fahrgäste mussten aussteigen. Dann setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne eine Erklärung abzugeben. Als die anderen Fahrgäste nach Taxis riefen, um die Stadt Chiang Mai zu erreichen, stellten die fünf Urlauber fest, dass aus ihrem Gepäck das Geld verschwunden war. Das Tourunternehmen hat den Urlaubern nach eigenen Angaben den Fahrpreis erstattet. Ein Van hätte sie an der Tankstelle abholen sollen, doch dieser kam nicht. Die Touristenpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Es war nicht der erste Diebstahl auf einer langen Busfahrt, und es wird nicht der letzte gewesen sein. Solange Touristen ihr Geld nicht am Körper tragen, wird es wieder geschehen.