Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.17

PHUKET: Ein kanadischer Tourist soll sich wegen rücksichtslosen Fahrens und fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Nach Angaben der Polizei hatte der 37 Jahre alte Urlauber am Montag mit seinem Toyota Vios an einem U-Turn in Chalong zwei Motorradfahrer geschnitten. Beide Motorradfahrer stürzten zu Boden. Der erste, 24 Jahre alt, erlitt schwere Kopfverletzungen. Im Krankenhaus Vachira Phuket wurde sein Tod festgestellt. Er soll keinen Schutzhelm getragen haben. Der zweite Motorradfahrer wurde am Bein verletzt und ebenfalls in das Vachira Phuket Hospital gebracht. Vor dem Beifahrersitz des Vios soll eine Flasche Bier gelegen haben. Der Genuss alkoholischer Getränke in einem Fahrzeug ist in Thailand verboten. Neben dem Toyota zeigte eine Überwachungskamera laut „Phuket News“ drei Männer. Einer duckte sich, offenbar vor Schmerzen.