KOH SAMUI/KOH TAO: Eine Personalnot der unvorhergesehenen Art musste die Touristenpolizei (Tourist Police) auf Koh Samui im August erleben.

Viele Kollegen waren nach Koh Tao abkommandiert worden. Wegen des neuerlichen Fundes einer toten Belgierin Ende April und dem nach wie vor ungeklärten Verschwinden einer russischen Touristin zum Jahresbeginn hatten internationale Medien die Nachbarinsel Koh Tao in den Fokus gerückt. Obwohl die Polizei im ersten Fall von Selbstmord und beim Verschwinden der Russin Valentina Novozhyonova (23) von Tod durch Ertrinken und Selbstverschulden ausgeht, schien die Stimmung angespannt. Mitarbeiter der Tourist Police patrouillierten die gesamte Sommersaison auf Koh Tao und bei der Ankunft erhielten die Touristen Informationsblätter in die Hand gedrückt. Die Tourist Police will demonstrieren: Wir sind präsent und jederzeit ansprechbar. Die Schicksale der beiden toten jungen Frauen bleiben ungeklärt. Es gibt keinen abschließenden Bericht der Ermittlungsbehörden.