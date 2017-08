«Tourist go home!»: Proteste in Spanien werden aggressiver

Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.17

Die Touristenzahlen brechen in Spanien derzeit alle Rekorde. Im ersten Halbjahr reisten 36,3 Millionen Ausländer ein. So viele wie nie zuvor. 11,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Kassen klingeln. Die Hotels sind nahezu ausgebucht. Die Arbeitslosenquote - nach der Krise von 2008 immer noch eine der höchsten der Eurozone - fiel im zweiten Quartal vor allem dank neuer Stellen im Tourismussektor auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren.

Das dürfe man alles nicht aufs Spiel setzen, warnen Experten. Bruno Hallé, Partner der auf Tourismus spezialisierten Beratungs-Firma Magma HC, bezeichnet die Lage als «schlimm». Viele Menschen könnten in Zukunft von einem Besuch Spaniens abgehalten werden. Das Problem erreichte nach den jüngsten Zwischenfälle inzwischen eine derart große Dimension, dass viele der größeren Blätter Spaniens sich am Mittwoch damit auf Seite eins beschäftigten. «El Mundo» macht eine «Touristenphobie» aus, für die sie auch linke Politiker verantwortlich macht. Das Renommierblatt «El País» fragt unterdessen: «Was soll man mit Spaniens größter Industrie machen?»

Es ist nicht so, dass die Verantwortlichen tatenlos zusehen. Am Dienstag trat auf den Balearen ein neues Gesetz in Kraft, das die Vergabe neuer Lizenzen zur Ferienvermietung beschränkt. Auf Mallorca, Ibiza & Co. will die linke Regionalregierung zudem vom kommenden Jahr an für die Hochsaison von April bis Oktober eine Höchstgrenze für die Zahl der Mietwagen festlegen. Die linke Bürgermeisterin Ada Colau verfügte in Barcelona einen Baustopp für Hotels und verdonnerte Airbnb und Homeaway wegen illegaler Wohnungsvermittlungen mehrfach zu Strafen von bis zu 600.000 Euro.

Colau verurteilte zwar die radikalen Aktionen der linken Jugendorganisation von Arran. Die Opposition wirft der früheren Aktivistin und Hausbesetzerin aber vor, die «Anschläge» zu dulden. Bisher wurde niemand festgenommen. In dem am Donnerstag attackierten Bus saßen neben Andrew Carey und dessen Frau auch viele erschrockene Kinder. «Beängstigend» sei es gewesen, erinnerte sich der Brite. «Ich dachte, gleich steigt jemand mit einem Messer oder einer Schußwaffe in den Bus.»