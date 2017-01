HUA HIN: Das Lokalbüro der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT) in Hua Hin, bereitet ein neues Tourismusprogramm vor, mit dem Sehenswürdigkeiten in der Region umworben werden, die von König Bhumibol Adulyadej initiiert oder besucht wurden, der am 13. Oktober nach langjähriger Krankheit im Alter von 88 Jahren verstarb.

Neben Attraktionen in Prachuap Khiri Khan, beinhaltet das Programm auch Sehenswürdigkeiten in anderen Provinzen des Landes, die in einer auf Thai und Englisch verfassten Broschüre vorgestellt werden. Der Leiterin des Hua-Hin-Büros der TAT folgend, Orasa Awuthkhom, wird das Handbuch den Titel „Following Father’s Footsteps“ tragen, was sich auf Deutsch mit „Sich auf Vaters Fußstapfen begeben“ übersetzen lässt.



Als Höhepunkt in Prachuap Khiri Khan wird das Sirirat Center in Pak Nam Pran aufgeführt, ein bekanntes Mangrovenschutzprojekt, das auf Initiative König Bhumibols gegründet wurde. Vorgestellt wird auch die Phraya-Nakhon-Höhle im Nationalpark Khao Sam Roi Yot, etwa 40 km südlich von Hua Hin, die sich bei einer kleinen Bucht direkt an der Küste am Golf von Thailand befindet. Hier wurde für den Besuch von König Chulalongkorn (Rama V.) 1890 der Kuha-Karuhas-Pavillon gebaut, der auch von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) besucht wurde. Unweit entfernt lockt zudem der Tempelberg Khao Chong Krachok zu einem Besuch, ebenfalls ein Ort, der von König Bhumibol bereist wurde. Der Huay-Yang-Wasserfall stellt einen weiteren Ort dar, der von König Bhumibol und seiner Gemahlin Königin Sirikit aufgesucht wurde, um gemeinsam zu musizieren.



Weitere Plätze mit königlichem Bezug findet man auch in Hua Hin, zum Beispiel das Khao-Tao-Reservoir, der Pa-La-U-Wasserfall, das Hundeheim und der Rajabhakti-Park, die ebenfalls in der Broschüre vorgestellt werden.