Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.16

THAILAND: Die Zahl der ausländischen Urlauber wird in diesem Jahr hinter den Prognosen der Tourismusindustrie zurückbleiben.

Das hat das National Tourism Policy Committee festgestellt. Erwartet wurden in 2016 rund 33 Millionen Ausländer, es werden aber wohl nur 32,6 Millionen im Königreich urlauben. Denn das Ende der sogenannten Zero-Dollar-Touren für chinesische Touristen hat nach Einschätzung der Staatsbank größere Auswirkungen auf den Tourismus als erwartet.

Im Oktober ging die Zahl der ausländischen Urlauber gegenüber September von 2,41 Millionen auf 2,26 Millionen oder um 10,1 Prozent zurück. Das Ergebnis war zum Vergleichsmonat des Vorjahres ein geringes Plus von 0,5 Prozent. Und aus China kamen im Oktober im Jahresvergleich 16 Prozent weniger Besucher. Gegenüber dem Vorjahr prognostiziert die Bank of Thailand bei den Touristen aus der Volksrepublik Thailand für 2016 einen Rückgang um 200.000. Das wird sich auf die Einnahmen der Tourismusindustrie auswirken, die bei den Chinesen in diesem Jahr ein deutliches Plus erwartet hatte. Der Tourismus trägt mit etwa 12 Prozent zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) des Landes bei.

In den letzten Monaten sind Behörden strikt gegen Zero-Dollar-Touren vorgegangen. Mehrere Tourunternehmen wurden geschlossen, deren Management verhaftet. Zero-Dollar-Touren sind Urlaubspakete für Chinesen. Sie buchen in der Volksrepublik einen äußerst preiswerten, um nicht zu sagen billigen Thailandaufenthalt. Im Königreich werden sie dann in Bussen zu Geschäften und Restaurants kutschiert. Dort sollen sie ihr Geld lassen, und die Touragenturen profitieren davon.