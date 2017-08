Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.17

KRABI: Nach dem Kentern eines Tourbootes, rund einen halben Kilometer von Ao Nang entfernt, konnten am Freitagnachmittag alle 14 Touristen und die Besatzung aus dem Meer gerettet werden.

Elf auf der See treibende Menschen wurden von anderen Schiffen aus dem Meer gezogen, weitere drei Touristen retteten sich schwimmend zu einer kleinen Insel. Sie wurden später von einem Schiff zur Hauptinsel gebracht. Das Tourboot „Phetwari 4” war mit Urlauben aus Europa und China trotz rauer See und heftiger Winde ausgelaufen. Es war auf dem Rückweg aus dem Nationalpark Nopparat Thara-Phi Phi, als ein hoher Wellengang das Boot beschädigte und es kenterte. Alle Touristen hatten Schwimmwesten angelegt und konnten sich so über Wasser halten, bis sie gerettet wurden. Das Marinebüro hat zur Unfallursache eine Untersuchung eingeleitet.