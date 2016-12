Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.16

PATTAYA: Der mit durchschnittener Kehle im Meer vor der Koh Larn aufgefundene Mann ist ein Amerikaner.

Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige im Jahr 2013 nach Thailand gekommen und hatte in den folgenden Jahren sein Touristenvisum ständig erneuert. Am Mittwoch, 14. Dezember, besuchte der Amerikaner die Insel Larn. Er wollte mit einer Harpune Fische fangen. Seine thailändische Ehefrau hatte ihn nicht begleitet. Die Leiche wurde am letzten Freitag gegen 14.30 Uhr von einem Taucher 200 Meter vor dem Strand Samae gesichtet. Der Amerikaner trug einen Tauchanzug und Schwimmflossen, über seinen Rucksack war er an einem Betonpfosten befestigt. Seine Kehle war durchschnitten. Die Polizei geht bei der Todesursache nach wie vor von zwei Theorien aus: Selbstmord oder Mord.