Toter Ausländer in Fluss bei Maenam gefunden

KOH SAMUI: Mysteriöser Leichenfund heute früh am Ende der Soi 5 in Maenam: Augenzeugen berichteten, Rettungsdienste, Polizeikräfte und Beamte der Mordkommission seien gegen 9 Uhr hinter der ‚Tarzan Bar‘ an der Flussbrücke mit der Bergung eines toten Mannes beschäftigt gewesen.

Der Zeuge sah, dass der Tote – sehr wahrscheinlich ein Ausländer –Schusslöcher an der Schläfe und dem Hinterkopf aufgewiesen habe. Die Wasserleiche war mit einer schwarzen Molecul-Militärshort sowie einem weißen T-Shirt bekleidet. Angaben über seine Identität gibt es zur Stunde noch nicht.

Anlieger äußerten die Vermutung, jemand habe die Gunst der Monsunfluten genutzt und den Körper in dem reißenden Bach abgelegt. Durch die starke Strömung verfing sich die Leiche dann an der Brücke und tauchte auf, als die Sturzfluten nachließen. Der Tote war in eine Decke eingewickelt.

Von der Polizeidirektion Chaweng-Bophut gab es noch keine Angaben oder eine Bestätigung des Falles. DER FARANG versucht später, Einzelheiten zu erfahren und auch Angaben zur Identität des Mordopfers. Wie der Augenzeuge sagte, hätten die Polizeibeamten am Fundort von einer Gewalttat gesprochen. Über offizielle Ermittlungen ist bisher noch nichts verlautbart worden.