Barcelona (dpa) - Bei dem Terroranschlag in Barcelona sind neuen Angaben zufolge 13 Menschen getötet worden. 15 weitere Menschen seien schwer, 23 mittelschwer und 42 leicht verletzt worden.

Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten am Donnerstag der spanische Zivilschutz und die katalanischen ärztlichen Notfalldienste mit. Zu dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) über ihr Sprachrohr Amak bekannt.

Islamische Ahmadiyya-Gemeinde verurteilt Anschlag von Barcelona

Der muslimische Ahmadiyya-Verband in Deutschland hat die Terrorattacke von Barcelona verurteilt. «Der Anschlag auf Unschuldige, darunter Frauen und Kinder, schockiert uns alle. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Verletzten und den Hinterbliebenen des Opfers», hieß es in einer Stellungnahme von Donnerstagabend. Das Oberhaupt der weltweiten Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde habe

bereits mehrfach alle Muslime dazu aufgefordert, «jegliche Art von Extremismus und Terrorismus aufs Schärfste zu verurteilen und dagegen aktiv anzugehen». Nach eigenen Angaben ist die Gemeinde in

Deutschland mit mehr als 45 000 aktiven Mitgliedern einer der größten islamischen Verbände hierzulande.