WIEN (dpa) - Im Fall des siebenjährigen Mädchens, das in Wien durch einen Stich in den Hals getötet wurde, gibt es keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag.



Zum Stand der Fahndung wollten sich die Behörden aus kriminaltaktischen Gründen weiterhin nicht genau äußern. Den in Medien geschilderten Umstand, dass der Müllcontainer, in dem die Leiche der Siebenjährigen gefunden wurde, nur für Hausbewohner zugänglich sei, bestätigte die Sprecherin nicht.

Das Mädchen wurde seit Freitag vermisst, am Samstag wurde die Leiche im Müll entdeckt. Die Schülerin lebte mit ihrer Mutter und sechs Geschwistern in einer Wohnanlage. Am Freitagnachmittag war sie zuletzt auf dem Kinderspielplatz des Geländes gesehen worden.