Written by: Redaktion DER FARANG | 23/11/2017

CHUMPHON: Der Rocker Artiwara „Toon” Kongmalai oder „Toon Bodyslam“ ist verletzt und muss seinen Wohltätigkeitslauf bis Samstag unterbrechen.

Dann will er den Lauf über 2.191 Kilometer von Yala im Süden bis Chiang Rai im Norden des Landes fortsetzen. Während des Wohltätigkeitslaufs will er 700 Millionen Baht für elf Krankenhäuser einsammeln. Mit diesen Geldern sollen die Hospitäler dringend erforderliche technische Geräte anschaffen. Bis Mittwoch um 16.45 Uhr waren bereits 317 Millionen Baht zusammengekommen. „Toon“ hat bisher 851,8 Kilometer zurückgelegt und verbrachte an 19 Tagen 155 Stunden auf Straßen. Er klagt über Schmerzen im rechten Bein und an den Füßen.