Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.17

CHIANG RAI: Artiwara „Toon“ Kongmalai hat am Samstag auf seinem Wohltätigkeitslauf die Zielprovinz Chiang Rai erreicht und wurde bei einer Umfrage von Bangkok Poll vor Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha zum „bewundernswürdigsten Menschen des Jahres“ gewählt.

Bei der Umfrage waren vom 9. bis 12. Dezember 1.154 Frauen und Männer interviewt worden. 83,5 Prozent votierten für “Toon”, nur 11,1 Prozent für den Premier. Dahinter folgte mit 1,4 Prozent Paveena Hongsakul, Gründerin der Stiftung für Frauen und Kinder. Artiwara “Toon” Kongmalai hatte am Samstag auf seinem 2.191-Kilometer-Marathon von Yala nach Chiang Rai die Grenze der Zielprovinz erreicht. Noch fehlten ihm 59 Kilometer, die er am Montag zurücklegen will. Mit Spenden in Höhe von 984,9 Millionen Baht hat der Rocker der Gruppe „Bodyslam“ die von ihm erhofften 700 Millionen Baht bei weitem übertroffen. Bis einschließlich Montag soll die Eine-Milliarde-Grenze überschritten werden. Das Geld geht an elf staatliche Krankenhäuser zum Kauf von technischem Gerät.