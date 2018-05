Von: Björn Jahner | 01.05.18

PATTAYA: Touristen und Anwohner haben die Behörden aufgefordert, gegen Straßenhunde und wilde Affen vorzugehen, die den Jogging-Parcours auf dem Pratumnak-Hügel sowie den Pattaya View Point bevölkern.

Sie zeigen sich zunehmend besorgt über die Zunahme der Tiere, nachdem die Provinz Chonburi zur „roten Zone“ für Tollwut erklärt wurde. So haben viele Besucher des Khao-Phra-Yai-Parks Angst, von den Tieren gebissen zu werden. Bereits in der Vergangenheit haben Obdachlose, Kleinkriminelle und drogensüchtige Jugendliche dafür gesorgt, dass der bei Joggern beliebte Park zwischen Pattaya und Jomtien in Verruf geriet.