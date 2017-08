Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.17

HUA HIN: Hunde übertragen in der Innenstadt die tödlich verlaufende Infektionskrankheit Tollwut. Zehn Menschen wurden bereits gebissen.

Festgestellt wurde die Tollwut im Stadtgebiet an der Soi Phrae Phan hinter dem Wat Hua Hin und am Markt an der Chomsin Road. Dort wurden die zehn Menschen gebissen. Das Gehirn eines verstorbenen Straßenhundes wurde untersucht und festgestellt: Er hat die Infektionskrankheit übertragen. Die meisten von dem Hund gebissenen Personen haben inzwischen eine Schutzimpfung bekommen, eine Frau musste mit Wunden im Gesicht in das Hospital Hua Hin eingeliefert werden.

Die Infektionskrankheit verläuft beim Menschen tödlich, wenn nicht rechtzeitig ein Arzt bzw. ein Krankenhaus aufgesucht wird.

Die Stadtverwaltung hat die Besitzer von Hunden und Katzen aufgefordert, ihre Tiere umgehend gegen Tollwut impfen zu lassen – falls es nicht schon geschehen ist.