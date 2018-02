Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.18

CHIANG RAI: Sieben Tierschutzorganisationen haben die Behörde für die Viehhaltung scharf kritisiert, weil diese über 100 Hunde und Katzen in einem Dorf in der Provinz Chiang Rai getötet hatte, um die Verbreitung der Tollwut zu verhindern.

Bewohner von Ban Jalor im Bezirk Mae Fah Luang sind wütend, weil Beamte des Viehzuchtamtes Mae Fah Luang ein Gesetz benutzten, sie zu zwingen, ihre geliebten Haustiere auszuliefern und dem Tod preiszugeben. Tierschützer sehen das als inhumane Handlung an. Ein Reporter der „Nation“ besuchte am Donnerstag das Dorf und fand keine Hunde und Katzen, abgesehen von vier eingesperrten Hunden in zwei Häusern. Die beiden Dorfbewohner hatten ihre zwei Hunde in einem Käfig in ihren Häusern eingeschlossen, wie es vom Bezirkstieramt angeordnet worden war. Am 21. Januar war bei dem Hund eines Lehrers die Tollwut festgestellt worden. Das Tier soll sieben Hunde infiziert haben. Daraufhin hatte das Bezirkstieramt angeordnet, alle Hunde und Katzen müssten in Käfigen gehalten werden, wenn nicht, würden sie getötet. Es drohten empfindliche Geldstrafen. Alongkorn Wibuldejkhajorn sagte der „Nation“, sein Herz sei gebrochen, als er gezwungen wurde, seine Katze den Behörden zu übergeben.