Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

PATTAYA: Der Pick-up-Fahrer, der am Montag auf der South Pattaya Road einen Unfall mit zwei Toten und 15 Verletzten verursacht hat, stand unter dem Einfluss von Drogen.

Eine Urin-Untersuchung in einem Hospital ergab, dass der 44-Jährige Amphetamin geschluckt hatte. Das teilte Pattayas Polizeichef Apichai Krobphetch am Dienstag mit. Der Fahrer soll wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und Drogenkonsums angeklagt werden. Er hatte nach dem folgenschweren Unfall ausgesagt, Epileptiker zu sein und die Kontrolle über seinen Pick-up verloren zu haben. Der Todesfahrer sitzt in Haft, eine Freilassung auf Kaution ist ihm nicht gewährt worden. Innerhalb von zwölf Tagen soll er dem Richter an Pattayas Provinzgericht vorgeführt werden. Bis dahin will die Polizei klären, ob der Fahrer tatsächlich an Epilepsie leidet und unter dem Einfluss von Medikamenten seinen Wagen gelenkt hat. Nach Medienberichten soll er an der Walking Street eine Bar besitzen.