Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

Foto: The Nation / Department Of Local Administration

KANCHANABURI: Bei einer Umfrage haben 52 Prozent der interviewten Frauen und Männer den Vorschlag des nationalen Komitees zum Schutz von Kulturstätten unterstützt, die historisch bedeutende „Todesbahn“ als UNESCO-Weltkulturerbe anzuerkennen.

Das teilte das Kulturamt der Provinz und die Universität Rajabhat Kanchanaburi als Initiatoren der Umfrage auf einer Anhörung im River Kwai Hotel mit. Ein Weltkulturerbe ist ein Wahrzeichen oder Gebiet, das von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) als kulturell, historisch, wissenschaftlich oder in anderer Form von Bedeutung ausgewählt und durch internationale Verträge rechtlich geschützt wird. Nach der öffentlichen Anhörung werden die zuständigen Behörden als nächstes einen Bericht erstellen, um die Anerkennung der „Todesbahn“ als Weltkulturerbe zu beantragen, sagte Tharapong Srisuchart, Direktor des Amtes für Archäologie.

Die 415 Kilometer lange „Todesbahn“, auch bekannt als die Burma Railway, wurde während des Zweiten Weltkriegs von Japan mit Zwangsarbeit von alliierten Gefangenen und südostasiatischen Zivilarbeitern gebaut. Die Linie verband ursprünglich Thailands Ratchaburi mit Thanbyuzayat in Burma, dem heutigen Myanmar. Die Strecke wurde 1947 geschlossen, der Abschnitt zwischen Nong Pla Duk in Ratchaburi und Nam Tok in Kanchanaburi wurde zehn Jahre später wiedereröffnet. Einer der weltweit bekannten Teile der gesamten Eisenbahnlinie ist in Kanchanaburi die Brücke am Kwai, die den Fluss Khwae Yai überquert und eine bedeutende Touristenattraktion ist.