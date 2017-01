Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.17

Foto: The Nation

UPDATE - PATTAYA: Es verdichten sich die Vermutungen, dass der Brite Tony Kenway am Dienstag vor dem Sanit Sports Club am Mabprachan-See im Auftrag eines Geschäftspartners ermordet wurde.

Der 39 Jahre alte Kenway soll nach einem Bericht der „Nation“ mit einem Ausländer im Streit über acht Millionen Baht gelegen haben. Der Ausländer soll ihm den Betrag geschuldet haben. Als dieser nicht zahlte, zeigte Kenway ihn bei der Polizei an. Beide Ausländer sollen in einem Betrug über ein Call-Center beteiligt gewesen sein. Die Polizei geht davon aus, dass der Ausländer den Mord in Auftrag gegeben hat.

Tony Kenway war mit einer Thai verheiratet und hatte vier Kinder. Vor sieben Jahren kam er nach Thailand. Er war im Jahr 2015 festgenommen worden, weil er ohne Arbeitsgenehmigung einem Job nachging und illegale Arbeiter beschäftigt hatte.

Die Ermittler hoffen, dass die in dem Mord involvierten Männer von den kambodschanischen Behörden festgenommen werden. Der Südafrikaner Abel Caldeira Bonito, der nach Angaben der Ermittler den tödlichen Schuss auf Kenway abgegeben hatte, und der Brite Miles Dicken, der auf einem Motorrad gewartet hatte, waren nach der Tat in das Nachbarland geflohen. Sollten die beiden mutmaßlichen Täter gefälschte Pässe haben und über Kambodscha in ein anderes Land flüchten, wird die Fahndung über Interpol weltweit ausgedehnt.