Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.17

PATTAYA: Zu Weihnachten und Neujahr reduziert die Reederei Royal Passenger den Preis für die Fähre Pattaya-Hua Hin von 1.250 auf 1.000 Baht.

Das hat nach einem Bericht von „Daily News“ die Hafenbehörde in Pattaya bestätigt. Der reduzierte Ticketpreis soll vom 25. Dezember bis Anfang Januar gelten. Wer die Reise über den Golf von Thailand plant, sollte sich im Pattaya-Büro unter der Telefonnummer 038-488.999 erkundigen, ob die Fähre bei dem derzeit herrschenden stürmischen Wetter ablegt. Der Katamaran kann bis zu 346 Passagiere aufnehmen, darunter sind 44 Sitze in der Business-Klasse und zwei weitere in zwei VIP-Rooms. Wegen starken Wellengangs wurde der Service vom 20. bis 23. Dezember vorübergehend eingestellt.