Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

PATTAYA: Mit einer Milliarde Baht hat Central Pattana das mehr als 20 Jahre alte ehemalige Central Center an der Second Road in Nordpattaya umgebaut und erweitert.

Als CentralMarina mit einem Fischerdorf wurde es jetzt eröffnet. Das erste Themen-Shoppingzentrum Pattayas ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Auf einer Geschäftsfläche von 50.000 Quadratmetern finden Kunden einen Seafoodmarkt sowie attraktive Geschäfte und Restaurants mit thailändischen und internationalen Speisen, und zwar in einem „Public House“.



Auch im neuen Einkaufszentrum befinden sich im Obergeschoss ein Kinozentrum und auf zwei Stockwerken der Big C Extra Supermarket. Nach Angaben von Central Pattana sind 80 Prozent der Flächen für Geschäfte bereits vergeben. Das Highlight des neuen Shoppingcenters sei das moderne Design als Marina bzw. Fischerdorf, betont Central Pattana, der Immobilienarm der Central Group. Offiziell eröffnet wird CentralMarina im März kommenden Jahres.