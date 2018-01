Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

HUA HIN: Nach mehr als zwei Jahren an bestehender Adresse auf der Phetkasem Road in Hua Hin, Ecke Soi 38, befindet sich der Einrichtungsspezialist Urban Living Furniture weiter auf Expansionskurs und hat seine Geschäftsräume erweitert, um zusätzlich Platz für die Zweitmarke „The Room“ zu schaffen, die letztes Jahr lanciert wurde. Das Möbelsortiment für The Room ist speziell auf Projekte für Villen und Apartments ausgerichtet und wird ab April in der Ausstellung sein.

Die erweiterte und sehr moderne Verkaufsfläche beträgt nunmehr rund 400 Quadratmeter und bietet Platz für ein breites Sortiment an hochwertigen modernen Möbeln und geschmackvollen Dekorationsartikeln, das in Hua Hin nach wie vor hinsichtlich Qualität und Design einzigartig ist.

Markenprodukte der Spitzenklasse

Raumausstattungen für die ganz persönliche Traumvilla mit hochwertigen Designmöbeln von Urban Living Furniture.

Für anspruchsvolle Kunden sowie Hotels der Spitzenklasse, die Gartenmöbel der Luxusklasse suchen, hat Urban Living seit Kurzem auch ein passendes Angebot von internationalen Markenherstellern im Programm. Diese Hersteller haben Urban Living als deren exklusiven Händler in Thailand erkoren, was deren besondere Marktstellung im gehobenen Segment unterstreicht. Zudem besteht eine Partnerschaft mit einem international bekannten Generalunternehmen, das mit eigenen Designteams maßgeschneiderte Komplettausstattungen für Neubauten und Renovierungen für renommierte Hotels und Bauträger für Luxuswohnung entwirft sowie in eigenen Produktionsstätten herstellt.

Maßgeschneidert und individuell

Nach nur zwei Jahren Geschäftstätigkeit hebt sich das Angebot von Urban Living mit der Zweitmarke The Room und einer konsequenten Neuausrichtung des Sortiments nicht nur maßgeblich von der Konkurrenz ab, sondern schafft hinsichtlich Angebot und Service völlig neue Maßstäbe, die auch den Vergleich mit etablierten Geschäften in Bangkok nicht scheuen müssen.

Für weitere Informationen geben die Eigentümer Matt Niwathtaranun und Joachim Drewitz gerne Auskunft und können entweder telefonisch oder per E-Mail erreicht werden.