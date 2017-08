NAKHON PHANOM: That Phanom, ein buddhistischer Tempel im laotischen Stil in der Nordostprovinz Nakhon Phanom, wurde vorläufig in die Bewerberliste für den Titel Welterbe der UNESCO aufgenommen.



Herzstück des Tempels ist ein 57 Meter hoher Chedi mit goldenen Ornamenten. Unter ausländischen Touris­ten ist That Phanom bisher nur wenig bekannt, was sich durch die Nominierung als UNESCO-Welterbe ändern dürfte.



Seit 41 Jahren prüft ein Komitee jährlich, welche Stätten neu in die Welterbe-Liste aufgenommen werden. In Frage kommen ausschließlich Bauwerke, die einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ aufweisen, so die UNESCO-Jury.



Wat Phra That Phanom ist eine der bedeutendsten und am höchs­ten angesehenen buddhis­tischen Tempelanlagen im Isaan. In ihrem Inneren soll sich eine Reliquie Buddhas (ein Schlüsselbein) befinden.