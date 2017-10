Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

BRÜSSEL (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach dem gescheiterten Anschlag auf einen nach Paris fahrenden Hochgeschwindigkeitszug haben die Ermittler offensichtlich neue Hinweise auf mögliche Komplizen. Fahnder durchsuchten am Montagmorgen an mehreren Orten in Belgien sechs Häuser, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Vier Personen würden nun verhört, Waffen oder Sprengstoff seien bei den Durchsuchungen allerdings nicht gefunden worden.

Bei dem Anschlagsversuch am 21. August 2015 war ein schwer bewaffneter Islamist in einen Thalys-Zug von Brüssel nach Paris gestiegen. Er konnte allerdings von Fahrgästen überwältigt werden, nachdem er sich kurz nach Überfahren der belgisch-französischen Grenze mit seinem Sturmgewehr gezeigt hatte. Der zur Tatzeit 25 Jahre alte Mann mit marokkanischem Pass sitzt derzeit in Frankreich in Untersuchungshaft.

Die Durchsuchungen am Montagmorgen fanden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek sowie in Anderlecht, Laken, Andenne und Marche-en-Famenne statt. Vor allem Molenbeek ist seit langem als Rückzugsort und Hochburg von radikalen Islamisten bekannt. Auch der Thalys-Angreifer soll sich dort vor seinem Anschlagsversuch länger aufgehalten haben.