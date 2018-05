Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.18

Thaksin Shinawatra (l.). Foto: The Nation

BANGKOK: Das Oberste Verwaltungsgericht wies am Dienstag die Petition des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra gegen die Aufhebung seiner Pässe zurück.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil früheren Entscheidungen des Zentralen Verwaltungsgerichts. Im Jahr 2016 hatte dieses Gericht eine Klage von Thaksin abgelehnt, nachdem die Regierung seine beiden regulären thailändischen Pässe widerrufen hatte. In der Klage beschuldigte der ehemalige Ex-Premier den Leiter der Abteilung für konsularische Angelegenheiten und den Außenminister, die Pässe am 26. Mai 2015 widerrechtlich widerrufen zu haben. Das Ministerium hatte Thaksins Pässe nach Medieninterviews in Südkorea für ungültig erklärt. Damit soll der ehemalige Premier die nationale Sicherheit und Würde des Landes untergraben haben. Seine Ausführungen wurden als "unangemessen" bezeichnet.