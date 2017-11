Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

KRABI: Ein Ausländer namens Pierre hat auf der Insel Phi Phi Thais nachdrücklich deutlich gemacht, wie stark sie ihre Umwelt verschmutzen.

Ein Foto auf Facebook zeigt den Mann auf einem Gehweg mit dem Ergebnis seiner Müllsammlung: Flaschen, Dosen, Plastik und weiterer Abfall. Auf einem Stück Karton schrieb er: „Das habe ich nachts in weniger als einer Stunde am Strand gefunden. Schämt Euch!“ Das Foto wurde tausendfach geteilt, Pierre für seine Aktion gelobt. Andere sollten seinem Beispiel folgen, hieß es in Kommentaren. Thais sollten die Strände zu ihrer früheren Schönheit wiederherstellen. Auf Facebook heißt es weiter, der Ausländer habe mit der Polizei Ärger bekommen, weil er die schlechten Seiten Thailands gezeigt habe.