Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.18

BANGKOK: In mehreren Städten landesweit standen am Freitag Menschen Schlange, um die ersten König-Rama X.-Münzen zu bekommen.

Die Herausgabe der König Rama X.-Münzen fiel mit dem Chakri-Tag zusammen, der an die Gründung der Chakri-Dynastie erinnert und ein Nationalfeiertag ist. Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn ist der 10. thailändische König der Chakri-Dynastie und daher König Rama X.

Es gibt sechs Arten von Münzen für die Öffentlichkeit: 10, 5, 2, 1 Baht sowie 5 und 25 Satang. Das Finanzministerium in Bangkok und seine Filialen hatten am Freitag geöffnet, um es den Menschen zu ermöglichen, Bargeld gegen die neuen Münzen einzutauschen. Siriya Songserm, so berichtet die „Nation“, stand bereits um 4 Uhr morgens vor dem Schatzamt in Songkhla. „Ich möchte diese Münzen als ein glücksverheißendes Andenken behalten“, sagte sie. Die neuen Münzen tragen das Profil von König Rama X. und seine königlichen Initialen.