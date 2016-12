Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 03.12.16

KORAT: Der 26 Jahre alte Knockout CP Freshmart wird seinen im Juni errungenen WBA-Weltmeistertitel im Minimumgewicht am Mittwoch, 14. Dezember, in Nakhon Ratchasima gegen den Japaner Shin Ono verteidigen.

Der Thai, sein richtiger Name ist Thammanoon Niyomtrong, ist noch ungeschlagen. Seine Bilanz lautet 13 Siege bei 6 K.o.s. Sein 33-jähriger Gegner kommt auf 19 Siege (3 K.o.s.), sieben Niederlagen und drei Unentschieden. WBC-Weltmeister Wanheng Menayothin soll seinen Titel im Minimumgewicht am 23. Januar verteidigen. Gegner und Austragungsort stehen noch nicht fest. Und im März kommenden Jahres wird der noch ungeschlagene Nawaphon Sor Rungvisai in Bangkok gegen den Mexikaner Juan Hermadez um den vakanten WBC-WM-Gürtel im Fliegengewicht kämpfen.